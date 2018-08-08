Hande Soral 'Ben bir Zeyna'yım'

Hande Soral Lady Magazine Ağustos sayısına kapak oldu. Sektörde kadın olarak var olmanın zor olduğunu söyleyen oyuncu “Bir kadın olarak var olmak kolay değil, her işe başlarken kendinizi bir savaşın ortasında buluyorsunuz aslında, işimin tek sevdiğim yanı işimi yaptığım an,kayıt ve stop anı, onun dışında yürütmen ve yönetmen gereken bir sürü denge var bence yorucu olan kısım o” diye konuştu.

BEN BİR ZEYNAYIM

Karşılaştığı zorluklar karşısında yılmadığını belirten güzel oyuncu “Herşeyin altından kalkabilecek güçte, sağlam ve savaşçı biriyim. Zeynayım ben” dedi.

İNŞALLAH ÇOCUK SAHİBİ OLURUZ

Evliliğin hayatını değiştirmediğine değinen Soral “Biz de değişen hiçbir şey yok, aslında evlilik adı kadar büyük ve korkutucu değilmiş” dedi. Anne olmak istediğinin sinyallerini veren oyuncu “İnşallah çocuk sahibi oluruz...Onun çok planlı bir şey olduğunu düşünmüyorum, istiyoruz ama o ne zaman isterse gelir” diyerek anneliğe yeşil ışık yaktı.



