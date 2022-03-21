Hande Soral-İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar "bebek" sevinci yaşıyor. Anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.

Hamileliğinde 30. haftayı geride bırakan ve heyecanı gün geçtikçe artan Hande Soral, eşiyle beraber objektif karşısına geçti. Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından yayınladı. İkili, bu paylaşımlarla bebeklerinin ismini de açıkladı.

ALİ BEBEK!

Erkek bebek bekleyen Hande Soral ile İsmail Demirci, yayınladıkları gönderilerle çocuklarına 'Ali' adını vereceklerini duyurdu. Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına; Bensu Soral, Ece Çeşmioğlu, Çağkan Çulhan ve Bedirhan Soral gibi isimler de yorum yaptı.





