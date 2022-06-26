Hande Soral oğluyla iç ısıtan bir pozunu paylaştı

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakteriyle ekranlarda olan Hande Soral, Ali adını verdiği bebeğini kucağına aldı.

"Bakıcı tutmadık. Anneannesiyle birlikte büyüteceğiz. Altı ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim" diyen güzel oyuncu minik oğluyla pozunu paylaştı.

Son olarak oğlu kucağındayken aynadan bir fotoğraf çeken Hande Soral, bu kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. Anne olmanın tadını çıkaran güzel oyuncu, dün de oğluyla bir pozunu daha paylaştı.

Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen 35 yaşındaki güzel oyuncu, kucağındaki oğlunu kokladığı anları 'Aşk yaşama saatleri' notuyla paylaştı.

