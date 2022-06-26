MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Soral oğluyla iç ısıtan bir pozunu paylaştı

Hande Soral oğluyla iç ısıtan bir pozunu paylaştı

26.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir ay önce oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Hande Soral oğluyla pozunu paylaştı. Hande Soral ve oğlunun pozu iç ısıtan cinstendi.

Hande Soral oğluyla iç ısıtan bir pozunu paylaştı

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakteriyle ekranlarda olan Hande Soral, Ali adını verdiği bebeğini kucağına aldı.

"Bakıcı tutmadık. Anneannesiyle birlikte büyüteceğiz. Altı ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim" diyen güzel oyuncu minik oğluyla pozunu paylaştı.

dfgdfhy

Son olarak oğlu kucağındayken aynadan bir fotoğraf çeken Hande Soral, bu kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. Anne olmanın tadını çıkaran güzel oyuncu, dün de oğluyla bir pozunu daha paylaştı.

Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen 35 yaşındaki güzel oyuncu, kucağındaki oğlunu kokladığı anları 'Aşk yaşama saatleri' notuyla paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Kalaycıoğlu bikinili ayna pozuyla olay yarattı! Fiziğiyle büyüledi...Aleyna Kalaycıoğlu bikinili ayna pozuyla olay yarattı! Fiziğiyle büyüledi...
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "
Aleyna Tilki'den olay poz! Tartışma yarattı Aleyna Tilki'den olay poz! Tartışma yarattı
Anahtar Kelimeler:
Hande Soral
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı

Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber yaşamını yitirdi

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber yaşamını yitirdi

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu!

Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.