Hande Soral Ümit karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuracak! Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı yayınlandı!

Bu hafta yayınlanacak 79’uncu bölümle birlikte izleyicinin karşısına çıkacak olan Ümit, hem güzelliği hem de gizemli tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Ümit, tam Çukurova’ya ayak basarken, yolda Demir ile karşılaşıyor.



Ümit kim? Çukurova’ya neden geliyor? Yıllar önce tren garında Demir ile Züleyha’yı ile karşılaştıran ve Çukurova’da pek çok hayatı değiştiren kader şimdi yeni bir sayfa mı açıyor? Kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman, hangi sırlarla Çukurova’ya geliyor?

‘Bir Zamanlar Çukurova’ bu soruların cevapları ile perşembe gecelerinin zirvesinde, 3. Sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yeni bölüm, perşembe saat 20.00’de ATV’de!



