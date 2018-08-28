Hande Subaşı nasıl kaçacağını şaşırdı!

Kameralardan köşe bucak kaçan ikili, ayrı ayrı takılmayı tercih etti. Sözcü'nün haberine göre, ünlü manken Hande Subaşı, bir süredir birlikte olduğu Aydın isimli erkek arkadaşı ile Çeşme'de bir beachde görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden manken, deniz yalnız girdi.

Kameralara görüntü vermek istemeyen Hande Subaşı, tek başına denizde yüzerken sevgilisi de mekanın içinde arkadaşlarıyla takıldı. Subaşı'nın gizemli sevgilisi merak uyandırdı.

Güzel manken ve oyuncu Hande Subaşı, 2012 yılında Can Tursan ile evlenerek 2016 yılında boşanmıştı. Uzun bir tatile çıkan Subaşı, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşmayı yapmayı ihmal etmiyor.

