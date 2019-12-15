MAGAZİN

Hande Yener kendisini en çok üzen şeyi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 14:42 | Son Güncelleme

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da düzenlenen Snow weekend festivalinde sahne alan Hande Yener, sahnede dinleyicileri ile sohbet ederken bir dinleyicisinin abla demesi üzerine, "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" dedi.

Hande Yener kendisini en çok üzen şeyi açıkladı

Türkiye’nin en büyük gençlik festivallerinden biri olan Snow Weekend’in ikinci gününde pop müziğinin sevilen sanatçısı Hande Yener sahne aldı. 4 dansçının eşlik ettiği Yener, sahneye siyah kıyafeti ile çıkarak, sürpriz yaptı.

Kendisine eşlik eden dört dansçı ile birlikte sergiledikleri sahne performansı ile eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirerek dans etti. Yener, sahnede dinleyicileri ile sohbet ederken bir dinleyicisinin abla demesi üzerine, "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" dedi.

YENİ ALBÜMDEN SÖYLEMEDİ

Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya gelerek onların sorularını cevaplayan Yener, "Bu akşam eski parçalarımı söyleyeceğim, yeni albümümdeki şarkılar içimde çalıyor şu anda, yeni albümde 20 yıllık bir Hande Yener birikimi var. Albümdeki şarkıları tarif etmek çok zor. Ve sanıyorum ki dinleyicilerin duymak istediği tarzda şarkılar geliyor. Yeni albümde duymak istedikleri Hande Yener var. Çok tarz yaptığım için bir çok değişik kitle var, beni takip eden, yeni albümün bütün kitlelere hitap edeceğini düşünüyorum" dedi.

gğgğg

MORGÜL'E BENZETİLMİŞTİ

Yeni albümünde yeni imajı çok konuşulan ve Yılmaz Morgül’e benzetilen Yener,"Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül’e benzetmesi beni üzmedi, tam tersine eğlendim. Bir fotoğraf ile gündeme gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi. Herkese benzedim, biliyorsunuz benim kaderim de var. Beni mutlaka bir şeylere benzeterek, benimle oyun oynamayı seviyorlar" diye konuştu.

Son dönemde rap müziğinin sahte tıklanmalarla pop müziğini geçtiğini belirten Hande Yener," İnsanlar sahte tıklarla bazı müzik tarzlarının iyi olduğunu sanmaya başladı. 100 milyon tıklama alan şarkı için, bu şarkı çok güzel diyerek herkes o yönde şarkı yapmaya başladı. Ve bu sırada hep birlikte pop müziğini gömdüler. 20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak bu can çekişmeyi gördüm. Pop müzik şuan yolunu bulamadığı için çaresiz" dedi.

İHA

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
'Dünyanın en güzel kadını' belli oldu'Dünyanın en güzel kadını' belli oldu
Yeni yılda Musti'yi ve çocuklarını tercih ettiYeni yılda Musti'yi ve çocuklarını tercih etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hande Yener hande yener instagram Hande Yener imajı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Charlize Theron: Annem babamı öldürdü; bundan utanmıyorum

Olay itiraf: Annem babamı öldürdü ve...

İzel'den genç sevgili açıklaması

İzel'den genç sevgili açıklaması

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Masterchef Güzide'nin kardeşi Tuğba Tokmak bakın kim çıktı!

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.