Hande Yener kendisini en çok üzen şeyi açıkladı

Türkiye’nin en büyük gençlik festivallerinden biri olan Snow Weekend’in ikinci gününde pop müziğinin sevilen sanatçısı Hande Yener sahne aldı. 4 dansçının eşlik ettiği Yener, sahneye siyah kıyafeti ile çıkarak, sürpriz yaptı.

Kendisine eşlik eden dört dansçı ile birlikte sergiledikleri sahne performansı ile eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirerek dans etti. Yener, sahnede dinleyicileri ile sohbet ederken bir dinleyicisinin abla demesi üzerine, "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" dedi.

YENİ ALBÜMDEN SÖYLEMEDİ

Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya gelerek onların sorularını cevaplayan Yener, "Bu akşam eski parçalarımı söyleyeceğim, yeni albümümdeki şarkılar içimde çalıyor şu anda, yeni albümde 20 yıllık bir Hande Yener birikimi var. Albümdeki şarkıları tarif etmek çok zor. Ve sanıyorum ki dinleyicilerin duymak istediği tarzda şarkılar geliyor. Yeni albümde duymak istedikleri Hande Yener var. Çok tarz yaptığım için bir çok değişik kitle var, beni takip eden, yeni albümün bütün kitlelere hitap edeceğini düşünüyorum" dedi.