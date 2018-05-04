MAGAZİN

Hande'nin aşkından ayrılık açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

Popçu Hande Yener ile iki senedir aşk yaşayan Ümit Cem Şenol, önceki akşam Cihangir'de yürürken görüntülendi

Hande'nin aşkından ayrılık açıklaması

Geçen günlerde 33 yaşına giren Ümit Cem Şenol, "Doğum günümü bir sebepten dolayı daha kutlayamadım, ama en kısa zamanda kutlayacağım. Fakat doğum günümde kamera istemiyorum" dedi.

'İLİŞKİMİZ AKSİYONLU'

Hande Yener ile nişanlı olan ve geçen günlerde çıkan ayrılık iddialarına yanıt veren Ümit Cem Şenol, "İlişkimiz gayet aksiyonlu ve güzel geçiyor, biz birbirimizi seviyoruz" şeklinde konuştu.

'KIZGINLIKLA YAPTIĞIMIZ BİR OLAY'

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktıkları iddialarına da yanıt veren Ümit Cem Şenol, "Her ilişkide olan şeyler bunlar, kızgınlıkla yaptığımız bir olay, ayrılık yok" dedi.

Dolarda hareketli dakikalar!Dolarda hareketli dakikalar!
Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktıMuharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesiYunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümit Cem Şenol Hande Yener

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Ulaştırma Bakanın'dan önemli HGS açıklaması

Ulaştırma Bakanın'dan önemli HGS açıklaması

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Tatilde sahte para mağduru olmayın!

Tatilde sahte para mağduru olmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisine basıldığı evden taşındı

Sevgilisine basıldığı evden taşındı

Tarkan doğacak kızı için kurallarını yıktı

Tarkan doğacak kızı için kurallarını yıktı

Gözler yüzükte kaldı

Gözler yüzükte kaldı

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

'Beyninde oksijen yok paran olsa ne olur?'

'Beyninde oksijen yok paran olsa ne olur?'

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.