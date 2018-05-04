Hande'nin aşkından ayrılık açıklaması

Geçen günlerde 33 yaşına giren Ümit Cem Şenol, "Doğum günümü bir sebepten dolayı daha kutlayamadım, ama en kısa zamanda kutlayacağım. Fakat doğum günümde kamera istemiyorum" dedi.

'İLİŞKİMİZ AKSİYONLU'

Hande Yener ile nişanlı olan ve geçen günlerde çıkan ayrılık iddialarına yanıt veren Ümit Cem Şenol, "İlişkimiz gayet aksiyonlu ve güzel geçiyor, biz birbirimizi seviyoruz" şeklinde konuştu.

'KIZGINLIKLA YAPTIĞIMIZ BİR OLAY'

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktıkları iddialarına da yanıt veren Ümit Cem Şenol, "Her ilişkide olan şeyler bunlar, kızgınlıkla yaptığımız bir olay, ayrılık yok" dedi.



