Hangi baharat senin mutfak ruhunla eşleşiyor?

Ruhunuzla eşleşen o büyülü koku ve tat hangisi?

1/8 Bir zorlukla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin? Hızlıca harekete geçer ve durumu hemen çözüme kavuştururum. Önce dikkatlice düşünür, sonra sağlam bir planla ilerlerim. Çeşitli yolları birleştirip, herkesi mutlu edecek bir çözüm bulurum.

2/8 Denediğin yemeklerde bazen risk almayı sever misin?

3/8 Mutfakta en çok hangi tarzı tercih edersin? Hızlıca pratik yemekler hazırlamayı severim. Yavaşça, sabırla pişirilen yemeklere bayılırım. Tarife sadık kalırım, her adımda dikkatle ilerlerim. Yaratıcı olup, tarifleri sürekli değiştiririm.

4/8 Hayatında en çok değer verdiğin şey ne? Başarı ve özgürlük Aşk ve ilişkiler İç huzur ve denge

5/8 Acı biberi yemeklerinde sıkça kullanır mısın?

6/8 Yeni bir şey denemek konusunda nasıl hissedersin? Heyecan duyarım, hemen denemek isterim. Biraz tereddüt ederim ama cesaret bulduğumda başlarım. Dikkatlice düşünür, her yönünü analiz ederim. Yavaşça, adım adım denemeye başlarım.

7/8 Tatlı mı, tuzlu mu?