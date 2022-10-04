Ortamlarda satmalık bilgilerin profesörü müsün? Bu genel kültür testi her şeyi söylüyor!

Sen ortamlarda satmalık bilgilerin profesörü müsün? Öğrenelim bakalım!
Ortamda satmalık bilgi profesörü müsün? Bu genel kültür testi her şeyi söylüyor!
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İlk sorumuz edebiyattan... Ünlü "Veronika Ölmek İstiyor" kitabını kim yazdı?
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Dünyayı aşalım şimdi, uzaya giden ilk insanın adı neydi?
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Dünyaca ünlü "Çığlık" tablosu kime aittir?
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61. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" alan yönetmenimiz kimdir?
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"Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz, ama bazılarımız yıldızlara bakıyor." sözünün sahibi olan yazarımız kimdir?
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Aşağıdakilerden hangisi Amerika'nın eyaletlerinden biri değildir?
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Peki, erkekleri doğuran hayvan hangisidir?
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