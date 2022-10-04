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  4. Ortamlarda satmalık bilgilerin profesörü müsün? Bu genel kültür testi her şeyi söylüyor!

Ortamlarda satmalık bilgilerin profesörü müsün? Bu genel kültür testi her şeyi söylüyor!

04.10.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmayı ne kadar seviyorsun? Ansiklopedileri karıştırmayı sevenler buraya, kültür mantarı olup olmadığını ölçüyoruz! Hadi, senin için hazırlanan bu testi çözelim.

Ortamlarda satmalık bilgilerin profesörü müsün? Bu genel kültür testi her şeyi söylüyor!

Sen ortamlarda satmalık bilgilerin profesörü müsün? Öğrenelim bakalım!

Ortamda satmalık bilgi profesörü müsün? Bu genel kültür testi her şeyi söylüyor!

1/7

İlk sorumuz edebiyattan... Ünlü "Veronika Ölmek İstiyor" kitabını kim yazdı?

İlk sorumuz edebiyattan... Ünlü "Veronika Ölmek İstiyor" kitabını kim yazdı?
Mark Twain
Paulo Coelho
Simone de Beauvoir
Jack Landon
2/7

Dünyayı aşalım şimdi, uzaya giden ilk insanın adı neydi?

Dünyayı aşalım şimdi, uzaya giden ilk insanın adı neydi?
Aleksey Leonov
Yuri Gagarin
Neil Armstrong
Velantina Terashkova
3/7

Dünyaca ünlü "Çığlık" tablosu kime aittir?

Dünyaca ünlü "Çığlık" tablosu kime aittir?
Vincent Van Gogh
John Everett Millais
Leonardo da Vinci
Edvard Munch
4/7

61. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" alan yönetmenimiz kimdir?

61. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" alan yönetmenimiz kimdir?
Zeki Demirkubuz
Onur Ünlü
Nuri Bilge Ceylan
Yılmaz Güney
5/7

"Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz, ama bazılarımız yıldızlara bakıyor." sözünün sahibi olan yazarımız kimdir?

"Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz, ama bazılarımız yıldızlara bakıyor." sözünün sahibi olan yazarımız kimdir?
Sartre
Chuck Palahniuk
Oscar Wilde
Virginia Woolf
6/7

Aşağıdakilerden hangisi Amerika'nın eyaletlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Amerika'nın eyaletlerinden biri değildir?
Kaliforniya
Florida
Oxford
Hawaii
7/7

Peki, erkekleri doğuran hayvan hangisidir?

Peki, erkekleri doğuran hayvan hangisidir?
Zebra
Hamam böceği
Denizatı
Salyangoz

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Anahtar Kelimeler:
Trivia Quiz genel kültür testi
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