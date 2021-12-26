ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...
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