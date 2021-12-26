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Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir?

26.12.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir?

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir?

A) Bilbord
B) Blucin
C) Şovrum
D) Fidbek

Doğru cevap: B seçeneği.

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