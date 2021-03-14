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Hanife Gürdal kocasıyla barışınca dekolteli pozları sildi

14.03.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Hanife Gürdal kocasıyla barışınca dekolteli pozları sildi

Hanife Gürdal kocası Kemal Ayvaz ile yine barıştı. Gelin adayı Hanife boşanma aşamasında paylaştığı dekolteli pozları ise sildi.

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal kocası Kemal Ayvaz ile bir küs bir barış hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak mini etekli ve göğüs dekolteli pozlarını paylaşınca boşanma kararı aldığı ortaya çıkan Hanife kısa süre önce kocasıyla yeniden barışmıştı.

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Hanife katıldığı bir programda ise eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etmişti.

Ekran Alıntısı

Pozları sebebiyle aldığı yorumlara "Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın" diyen Hanife kocasıyla barıştıktan sonra iki fotoğrafını da Instagram'dan kaldırdı.

Ekran Alıntısı

Kemal Ayvaz ise boşanma işlemlerini başlattıktan sonra barıştığı Hanife ile aşk pozunu paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nekadar önemli çok sevindim ya.
hanifedir ne yapsa yeridir. Bu gün küser yarın barışır.

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