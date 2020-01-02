Hanife yine kapandı mı? Başörtülü poz

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran ve iki hafta önce ani bir kararla fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, başörtüsü takarak poz verdi.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başına gelen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz sene başörtüsünü çıkarmıştı. Başını açtığı için uzun süre gündemde kalan ve çok konuşulan Gürdal, dün Instagram hesabının hikaye kısmından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başörtüsü takan Hanife, eşi Kemal Ayvaz ile fotoğrafını paylaştı. Hanife, fotoğrafını ise "Ne yaptık biz" notuyla paylaştı.

Yaptığı her paylaşımla günlerce konuşulan Hanife, bu paylaşımıyla da akıllara "Yeniden mi kapandı?" sorusunu getirdi. Hanife'nin bu paylaşımına "çocuk oyuncağı mı bu" diyerek tepkiler geldi.

Hanife'nin sayfasında yeniden reklam için açık pozlarını paylaşması ise dikkat çekti.

Bazı takipçileri imam nikahı kıymak için kapanmış olabileceğini ve o anları paylaşmış olabileceğini ifade etti.



