"Hanımefendi'nin Ziyareti" oyununun prömiyeri yapıldı

İSTANBUL (AA) - İsviçreli oyun yazarı ve ressam Friedrich Dürrenmatt'ın kaleme aldığı "Hanımefendi'nin Ziyareti" oyunu ilk gösterimde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği eserin prömiyeri, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de seyirci ilgisiyle gerçekleşti.

Oyunun yönetmenliğini de üstlenen usta oyuncu Can Gürzap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay önce oyunun hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, "Kalabalık ve hareketli bir oyun. Kalabalık oyunları sahneye koymak daima zordur. Arkadaşlarımızın sayesinde o zorlukları aştık. Hem teknik hem oyuncu olarak çok iyi bir kadromuz var." dedi.

Gürzap, en sevdiği yazarlardan birinin Dürrenmatt olduğunu kaydederek, "Çünkü üzerinde durduğu konuların başında, insan aklı, insan beyni, ahlak, vicdan gibi meseleler yer alır. Bunların hayata dönüşlerini inceler. Ahlak nedir? İyi kötü ahlak doğuştandır gibi bir durum var mıdır? Vicdan nedir? Bunların yaşama değişik açılardan yansımasını ele alır." diye konuştu.

Daha önce babasıyla birlikte aynı yazarın "Duruşma Gecesi" isimli eserini televizyon için sahnelediklerini kaydeden sanatçı, "O da ahlakı ve çeşitli toplumsal meseleleri, demokrasiyi inceler, irdeler. Özgürlükleri anlatır, inceler. Para konusunu ve kapitalizmin sorunlarını inceler." değerlendirmesinde bulundu.