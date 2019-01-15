TREND

Hantavirüs hızla yayılıyor! Yetkililer: Oldukça endişeliyiz

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 15.01.2019 07:36 | Son Güncelleme

Arjantin Sağlık Sekreteri Adolfo Rubinstein, 10 kişinin ölümüne neden olan hantavirüs enfeksiyonuna ilişkin, "Oldukça endişeliyiz, salgını kontrol altında tutmak için Chubut sağlık yetkilileri ile yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Hantavirüs hızla yayılıyor! Yetkililer: Oldukça endişeliyiz

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Rubinstein, hantavirüs salgınını "son derece ciddi" olarak nitelendirdi ve virüs kapanların yüzde 30'nun hayatını kaybettiğini söyledi.

Rubinstein, virüsün insandan insana bulaştığını ve bunun kaygı verici olduğunu aktararak, bu nedenle Epuyen kasabasında karantina ve biyolojik korunma önlemleri alındığını bildirdi.

Arjantin'in Chubut eyaletine bağlı Epuyen kasabasında aralık ayında baş gösteren hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti. Epuyen ve çevresinde 28 kişide hantavirüs enfeksiyonuna rastlanmış, 85 kişi karantina altına alınmış, kararın virüsün evrimini ve semptomlarını belirlemek için gereken 40 gün boyunca uygulanacağı açıklanmıştı. Ayrıca kent sakinlerine alışveriş haricinde dışarı çıkmama uyarısı yapılmıştı.

HANTAVİRÜS ENFEKSİYONU

Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor.

Hantavirüs, bulaştığı kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtilere neden oluyor.

Hantavirüs enfeksiyonunun herhangi bir aşısı veya özel bir tedavisi de bulunmuyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 2013-2018 yıllarında hantavirüs enfeksiyonundan yaşamını yitiren kişi sayısı 111 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Influenza virüsüne karşı 6 besin önerisiInfluenza virüsüne karşı 6 besin önerisi
Herkes bunu konuşuyor! Bakanlık'tan 'salgın' açıklamasıHerkes bunu konuşuyor! Bakanlık'tan 'salgın' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hantavirüs enfeksiyonu Arjantin virüs salgını salgın hastalıklar hantavirüs

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte cinsel uyarılma hakkında bilinmeyenler

İşte cinsel uyarılma hakkında bilinmeyenler

Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı!

Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Influenza virüsüne karşı 6 besin önerisi

Influenza virüsüne karşı 6 besin önerisi

Herkes bunu konuşuyor! Sağlık Bakanlığı'ndan 'grip salgını' açıklaması

Herkes bunu konuşuyor! Bakanlık'tan 'salgın' açıklaması

Damacana sularla ilgili korkutan açıklamalar: Musluk suyu daha sağlıklı

Damacana sularla ilgili korkutan açıklama: Musluk suyu...

Simit ve poğaça yiyenlere korkutan uyarı! Her gün tüketince bakın neler oluyor?

Simit ve poğaça yiyenlere korkutan uyarı!

Kırılan kalça kemikleri 30 vidayla birleştirildi

Kırılan kalça kemikleri 30 vidayla birleştirildi

Dondurma tüketimi için ezber bozacak çıkış: Kışın hasta olduğunuzda yiyin

Dondurmayla ilgili ezber bozacak çıkış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.