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Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

03.01.2021 22:54 | Son Güncelleme:
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Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021 yarışması gönüllüler takımı yarışmacıları açıklandı. Daha önce Survivor sunuculuğu da yapan Hanzade Ofluoğlu, 2021 sezonunda gönüllüler takımından yarışmaya dahil oldu. Peki, 2021 Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Hanzade kimdir?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu’nun kim olduğu merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Survivor izleyicileri tarafından merak edilen Hanzade Ofluoğlu, Survivor 2021’in iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

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HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir’de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum.”

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