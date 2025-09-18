Mynet Trend

Hapishanede isyan! 5 mahkum öldü, çok sayıda yaralı var

Kolombiya'nın Funza kentindeki hapishanede çıkan isyanda 5 mahkum öldü, 7 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey, basına yaptığı açıklamada, Funza şehrindeki hapishanede birkaç mahkumun şilte ve yatakları ateşe vererek isyan çıkardığını bildirdi.

5 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik güçleri ve itfaiyenin olaylara derhal müdahale ettiğini belirten Emilio, "Olaydan saatler sonra, diğer tutuklular solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Şu ana kadar 5 mahkum hayatını kaybetti. İtfaiyeden aldığımız bilgilere göre 7 mahkumun hastanede tedavisi devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Vali Emilio Rey, isyanın nedeninin araştırılması için başsavcılığın soruşturma başlatacağını duyururken, polis hapishane çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

