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    4. Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan, üç farklı mahkumla ilişki yaşadı... Cinsel içerikli mesajları gerçeği ortaya çıktı

    Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan, üç farklı mahkumla ilişki yaşadı... Cinsel içerikli mesajları gerçeği ortaya çıktı

    24.12.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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    Eski hapishane memuru Sarah Williams, Liverpool'da görev yaptığı hapishaneden üç mahkumla ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine kovuldu. Üç mahkumla binlerce müstehcen içerikli mesajlaşmaya imza atan Williams yasak aşkının ortaya çıkmasından sonra ev hapsine alındı.

    Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan, üç farklı mahkumla ilişki yaşadı... Cinsel içerikli mesajları gerçeği ortaya çıktı

    Birleşik Krallık'ın Liverpool şehrindeki bir hapishanede 39 yaşındaki Sarah Williams isimli bir gardiyan ve üç mahkumun ilişkisi ortaya çıktı. Manchester Evening News'in haberine göre Liverpool Kraliyet Mahkemesi, William'ın mahkumlarla mesajlaşmalarının ifşa edilmesinden sonra eski gardiyana ev hapsi cezası verdi.

    ROMANTİK BİR İLİŞKİ YAŞANDI

    Üç çocuk annesi Williams'ın hapishane hizmetine katıldıktan kısa bir süre sonra belirlenen mahkumlarla romantik bir ilişki kurmaya başladığı tespit edildi. Yargıç Denis Watson KC, gardiyan ve mahkumlar arasındaki mesajlaşmaların fiziksel cinsel bir temasa dönüşmediğinin altını çizerek Williams'ı 18 ay ev hapsi cezasıyla cezalandırdı.

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    Gardiyan mahkum yasak aşk
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