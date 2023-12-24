Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan, üç farklı mahkumla ilişki yaşadı... Cinsel içerikli mesajları gerçeği ortaya çıktı

Birleşik Krallık'ın Liverpool şehrindeki bir hapishanede 39 yaşındaki Sarah Williams isimli bir gardiyan ve üç mahkumun ilişkisi ortaya çıktı. Manchester Evening News'in haberine göre Liverpool Kraliyet Mahkemesi, William'ın mahkumlarla mesajlaşmalarının ifşa edilmesinden sonra eski gardiyana ev hapsi cezası verdi.

ROMANTİK BİR İLİŞKİ YAŞANDI

Üç çocuk annesi Williams'ın hapishane hizmetine katıldıktan kısa bir süre sonra belirlenen mahkumlarla romantik bir ilişki kurmaya başladığı tespit edildi. Yargıç Denis Watson KC, gardiyan ve mahkumlar arasındaki mesajlaşmaların fiziksel cinsel bir temasa dönüşmediğinin altını çizerek Williams'ı 18 ay ev hapsi cezasıyla cezalandırdı.