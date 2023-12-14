Gelinlikle pazarda dolaşan TikTok fenomeni görenleri şaşkına çevirdi! Bir gören bir daha baktı... "Kocamın evli olduğunu nikah masasında öğrendim"

Son dönemde sosyal medyadan yapılan birbirinden ilginç paylaşımlar Türkiye'nin gündemine yerleşti. Bazı fenomenlerin müstehcenlik iddiasıyla gözaltına alındığı sosyal medyada her geçen gün birbirinden ilginç paylaşımlar yapılıyor. Son olarak 'mami.ekici' isimli bir kullanıcı gelinlik giyerek pazarda dolaştığı anları paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Pazarda dolaşanlar büyük bir bölümü Ekici'nin gelinlikli halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Fenomen ismi bir gören bir daha bakarken yorumlarda beraberinde geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne anlatmak istiyor ben anlamadım" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Buna gülmemiz mi gerekiyordu" yorumunu yaptı.