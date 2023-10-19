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    4. Çevrelerindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Çocukların olduğu plajda yakınlaşınca tepkilerin odağına yerleştiler

    Çevrelerindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Çocukların olduğu plajda yakınlaşınca tepkilerin odağına yerleştiler

    19.10.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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    Kolombiya'da bir denizde yakınlaşan çifte ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Çevresindekilere aldırış etmeden denizde yakınlaşan çift tepkilerin odağına yerleşti.

    Kolombiya'nın Rosario Adaları'ndaki Cholon bölgesindeki bir plajda ismi açıklanmayan bir çiftin yakınlaştığı anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çocukların birkaç metre ötesinde ailesiyle birlikte denizde keyifli zaman geçirdiği sırada çift öpüşmeye başladı ve denizin altında daha da yakınlaştı.

    SOSYAL MEDYADAN İFŞA EDİLDİ

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    Sosyal medyadan ifşa edilen görüntüler kısa sürede tepkilerin hedefi oldu. Aşık çiftin kimliği bilinmiyorken sosyal medyada eylemleri nedeniyle geniş çapta kınandı. Bir sosyal medya kullancısı gönderiye, "Neden kimse onları ihbar etmedi? Bu büyük bir saygısızlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık kaygı ve takdir kalmadı. Bunlar kınanacak hareketler" yorumunu yaptı.

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    cinsel ilişki Kolombiya

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