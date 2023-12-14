İngiltere'de ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yapan mülteci gündem yarattı

Britain First partisi lideri Paul Golding'in X platformundan paylaştığı görüntüler sosyal medyada olay oldu. Paylaşılan görüntülerde Burton upon Trent kasabasında bir evin camından içerideki bir kadına bakarak mastürbasyon yapan bir mülteci görüntülendi. O anlar sosyal medyada tepki topladı.

"BU ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

Britain First partisi lideri Paul Golding, videoyu X hesabından paylaşarak, “Bu rahatsız edici. Bu videonun Staffordshire ilçesindeki Burton-On-Trent kasabasında çekildiği iddia ediliyor. ‘Çok kültürlü’ Britanya’ya hoş geldiniz. ‘Çeşitlilik bizim gücümüzdür’” şeklinde tepki gösterdi.