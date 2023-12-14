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    4. İngiltere'de ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yapan mülteci gündem yarattı

    İngiltere'de ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yapan mülteci gündem yarattı

    14.12.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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    İsmi açıklanmayan bir mültecinin İngiltere'nin Burton upon Trent kasabasında bir kadın taciz ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Söz konusu görüntülerde bir adamın önce dilini çıkartarak elini yaladığı, sonrasında ise cama tükürdüğü ve mastürbasyon yaptığı anlar yer aldı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Britain First partisi lideri Paul Golding'in X platformundan paylaştığı görüntüler sosyal medyada olay oldu. Paylaşılan görüntülerde Burton upon Trent kasabasında bir evin camından içerideki bir kadına bakarak mastürbasyon yapan bir mülteci görüntülendi. O anlar sosyal medyada tepki topladı.

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    "BU ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

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    Britain First partisi lideri Paul Golding, videoyu X hesabından paylaşarak, “Bu rahatsız edici. Bu videonun Staffordshire ilçesindeki Burton-On-Trent kasabasında çekildiği iddia ediliyor. ‘Çok kültürlü’ Britanya’ya hoş geldiniz. ‘Çeşitlilik bizim gücümüzdür’” şeklinde tepki gösterdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    mastürbasyon İngiltere
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