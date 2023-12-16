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    4. Ülkeyi harekete geçiren skandal olay! Ahıra girip inekle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi... "Üzgünüm" diyerek kendisini savundu

    Ülkeyi harekete geçiren skandal olay! Ahıra girip inekle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi... "Üzgünüm" diyerek kendisini savundu

    16.12.2023 08:47 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Sorset bölgesindeki bir çiftlikte yaşanan olaya ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 25 yaşındaki Liam Brown isimli bir adam ahıra girerek bir inekle cinsel ilişki yaşamak istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brown'un eylemine diğer hayvanlar tepki gösterdi. Brown ahırda bulunan diğer inekler tarafından ezilirken yaralandı ve tecavüz eylemi nedeniyle tutuklandı.

    Ülkeyi harekete geçiren skandal olay! Ahıra girip inekle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi... "Üzgünüm" diyerek kendisini savundu

    MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin Sorset bölgesindeki bir çiftlik sahibinin durumundan şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Liam Brown isimli adamın ahıra girerek bir ineği taciz ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İnekten alınan DNA örneklerinde Brown'un spermine rastlandı. Brown canlı bir hayvana cinsel ilişkiye girmek ve korunan bir hayvana gereksiz acı çektirmekle suçlanarak tutuklandı.

    KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

    Ahırda bulunan diğer hayvanların kendisine saldırması üzerine Brown kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi. Tutuklanarak mahkemeye sevk edilen Brown kendisini "Üzgünüm" diyerek savundu.
    Yargıç Keith Cutler güvenlik kamerası görüntülerinde cinsel saldırının açıkça görüldüğünü ifade ederek, "Bu çok endişe verici, tuhaf ve endişe verici bir dava" diyerek açıkladı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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    tecavüz İngiltere İnek
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