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    4. Boşandığı eski karısından intikam almak isteyen cani baba üç çocuğunu küvette boğarak öldürdü... "Ben onlara sahip olamıyorsam, sen de olamazsın"

    Boşandığı eski karısından intikam almak isteyen cani baba üç çocuğunu küvette boğarak öldürdü... "Ben onlara sahip olamıyorsam, sen de olamazsın"

    19.12.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin İllinois bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Jason Karels isimli bir adam boşandığı eski eşinden intikam almak için korkunç bir plana imza attı. Yaşları 5, 3 ve 2 olmak üzere üç çocuğunu küvette boğduğunu itiraf eden Karels karısından intikam almak istediğini söyledi.

    Boşandığı eski karısından intikam almak isteyen cani baba üç çocuğunu küvette boğarak öldürdü... "Ben onlara sahip olamıyorsam, sen de olamazsın"

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin İllinois bölgesinin Round Lake Beach kısmında yaşayan 36 yaşındaki Jason Karels, 13 Haziran 2022'de 5 yaşındaki Bryant Karels, 3 yaşındaki Cassidy Karels ve 2 yaşındaki Gideon Karels'i küvette boğduğunu itiraf etti. Eski eşinden intikam almak istediği ifade edilen Karels, üç çocuğunu öldürmeden önce eski eşi Debra için bir not bıraktı. Notta, "Ben onlara sahip olamayacaksam, sen de olamazsın" ifadelerinin yazılı olduğu söylendi.

    CEZASI KESİNLEŞECEK

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    Karels, polis ekipleriyle Karels'in Joliet'teki Interstate 80 köprüsünde kazayla sonuçlanan bir kovalamaca yaşadıktan sonra tutuklandı. Kazanın ardından kısa bir süre hastaneye kaldırılan Karels sağlık durumunun iyileşmesi üzerine taburcu edilerek cezaevine gönderildi.

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    Kazanın ardından polise, çocuklarının küvette ölmesinden kendisinin sorumlu olduğunu ve polislerin bulunduğu evden kaçmadan önce kendini öldürmeye çalıştığını söyledi. 36 yaşındaki Jason Karels şartlı tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanırken üç kez birinci derece cinayet şüphelisi durumunda. Karels'in 16 Şubat'ta cezasının kesinleşeceği ifade edildi.

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