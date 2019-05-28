Harbiye Açıkhava konserleri için geri sayım başladı

Yılın en heyecanla beklenen zamanı için geri sayım başladı. Kerki-Solfej’in her yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladığı Harbiye Açıkhava Konserleri 30 Haziran akşamı başlıyor. Kerki- Solfej, İstanbul Harbiye konserleri sonrası da ege ve güneye inecek. Bu yaz Altınoluk, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Datça, Kuşadası ve Marmaris yine en güzel konserlere ev sahipliği yapacak.

AÇILIŞI ZÜLFÜ LİVANELİ YAPACAK

"Sevda Değil”, "Kardeşin Duymaz", "Merhaba", "Leylim Ley", "Özgürlük", "Zor Yıllar" gibi şarkılarla 50 yılı aşkın bir süredir sanatın içinde var olan Zülfü Livaneli, 30 Haziran’da Harbiye sahnesinin bu yılki ilk konuğu olacak. Livaneli, Harbiye’de vereceği konserle aynı zamanda Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği yeni turnesinin de başlangıcını yapmış olacak. “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” konser serisinde bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikayelerini yeniden yorumlayacak olan sanatçıya Türkiye’nin en ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrası ile birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi de eşlik edecek.