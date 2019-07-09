Harbiye'de iki gece üst üste Sertab Erener rüzgarı esti!

Kerki-Solfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinin dün geceki konuğu Türk pop müziğinin başarılı ismi Sertab Erener'di. Erener, şarkılarının akustik-elektrik düzenlemelerinin yer aldığı konserde sahnede kaldığı 3 saat boyunca bitmeyen enerjisi ve temposu ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Sertab Erener, iki gece üst üste sahne aldığı Harbiye'de bu kez şarkıları ve sesiyle olduğu kadar barkovizyon gösterimleriyle de büyük beğeni topladı. Sahneye kurduğu dev ekranlarda kariyerinin ilk yıllarından çok özel görüntülere yer veren Sertab Erener, konuklara yer yer duygusal anlar yaşatırken kimi zaman da güldürdü.





