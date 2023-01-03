Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz filmi oyuncuları kimler? Bu akşam Tv'de

Başrollerinde Ali Sunal, Onur Atilla ve Sarp Bozkurt'un yer aldığı Hareket Sekiz adlı aksiyon ve komedi filmi 2019 yılında vizyona girmiştir. Hareket Sekiz, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı, Türk Sinema filmidir. Hareket Sekiz filmini Tv'de izleyecek olan kişiler Hareket Sekiz filmi hakkında merak ettiklerini arama motorlarında sorguluyorlar. İşte Hareket Sekiz filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

HAREKET SEKİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu almaktadır. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarmaya çalışır.

HAREKET SEKİZ OYUNCULARI KİM?

Hareket Sekiz filminin oyuncuları arasında Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel’in yer alıyor.



