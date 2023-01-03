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Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz filmi oyuncuları kimler? Bu akşam Tv'de

03.01.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareket Sekiz adlı yerli sinema filmi bu akşam FOX Tv'de sinemaseverler ile buluşacak. Hareket Sekiz filminin fragmanının yayınlanmasıyla beraber konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak konusu oldu. Aksiyon ve komedi türlerinden oluşan konusuyla ilgi çeken Hareket Sekiz filminde birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Peki, Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? Bu akşam TV'de yayınlanacak olan Hareket Sekiz filmi hakkında detaylar...

Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz filmi oyuncuları kimler? Bu akşam Tv'de

Başrollerinde Ali Sunal, Onur Atilla ve Sarp Bozkurt'un yer aldığı Hareket Sekiz adlı aksiyon ve komedi filmi 2019 yılında vizyona girmiştir. Hareket Sekiz, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı, Türk Sinema filmidir. Hareket Sekiz filmini Tv'de izleyecek olan kişiler Hareket Sekiz filmi hakkında merak ettiklerini arama motorlarında sorguluyorlar. İşte Hareket Sekiz filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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HAREKET SEKİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu almaktadır. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarmaya çalışır.

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HAREKET SEKİZ OYUNCULARI KİM?

Hareket Sekiz filminin oyuncuları arasında Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel’in yer alıyor.


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