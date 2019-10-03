Hareket Sekiz galasında duygusal anlar... Tarık Ünlüoğlu'nu andılar

Ünlü komedyenler Ali Sunal, Onur Atilla ve Gürgen Öz'ün başrolünde yer aldığı "Hareket Sekiz"in galası dün akşam gerçekleştirildi. Yoğun ilgi ile gerçekleştirilen galada Hareket Sekiz ekibi tam kadro hazırdı.

Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmen koltuğunda yer aldığı, Levent Cengizhan'ın ise yapımcılığını üstlendiği Hareket Sekiz'in galasında hayatını kaybeden usta aktör Tarık Ünlüoğlu unutulmadı. Ünlüoğlu'na ait anmayı izleyen davetliler duygusal anlar yaşadı. Ali Sunal, Tarık Ünlüoğlu'nun zamansız vefatı hakkında şu sözleri sarf etti:

Ben 10-15 senedir Tarık ağabeysiz, Tarık Ünlüoğlu, olmadan hiçbir özel günümü hiçbir mutluluğumu hiçbir üzüntümü yaşamıyorum onsuz ilk defa bu gala oldu. Hayatta olsa sağlığı yerinde olsa gelirdi diye düşünüyorum. Beni ne mutlu, ne üzüntülü anımda yalnız bırakmadı. ‘Benim Annem Bir Melek’te onun oğlunu oynamaktan gurur duyuyorum. Onun yokluğu bizde çok hissedilecek. Filmin önüne kısa bir şey yaptık. Onu anmak için ama yetmez Tarık ağabeye en azından ben onu burada hissetmek istedim. Tarık ağabeyin de bu galada olduğunu düşünmek istiyorum

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

Sunal, Atilla ve Öz'ün yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Sarp Bozkurt, Devrim Yakut, Bihter Dinçel, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer alıyor.

Hareket Sekiz, 4 Ekim tarihinde sinemalarda izleyicilerini bekliyor olacak.



