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Harika ekmek ve poğaça yapmak için hamur mayalarken bu püf noktalarına dikkat

Seray Üstün Seray Üstün 28.12.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Harika ekmek ve poğaça yapmak için hamur mayalarken bu püf noktalarına dikkat

Koronavirüs salgınıyla birlikte insanlar evlerinde daha çok zaman geçirmeye başladı. Hal böyle olunca evin en sevilen köşesi mutfaklara dönüştü. Hatta pandeminin ülkemizde ilk görüldüğü günlerde evde ekmek yapmak oldukça popülerdi. Fırınları evlerine taşıyan ve hamur işlerinin rakipsiz en iyisi olmak isteyenlere benzersiz bir tüyo veriyoruz. Bahsedeceğimiz basit mayalama önerileri sayesinde harika lezzetler hazırlayabilirsiniz.

Hamur işlerinin yapım aşamasında en önemli nokta mayalanmasıdır. Pek çoğumuzun atladığı ya da gerekli özeni göstermediği bu aşama aslında hamur işlerinin bel kemiğini oluşturuyor. Hamur işleri için 3 farklı maya çeşidi kullanabilirsiniz; instant maya, kuru maya ve yaş maya. Hangi mayayı kullanırsanız kullanın, dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. İşte hazırlayacağınız hamur işi tariflerinin lezzetini ikiye katlayan hamur mayalama püf noktaları.

MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA OLMALI

Hamur mayalamanın en önemli kuralı, malzemelerin oda sıcaklığında kullanılmasıdır. Malzemeleri kullanmadan bir saat önce dolaptan çıkarın.

MAYAYI AKTİVE EDİLMELİ

Eğer kullanacağınız maya instant maya değilse mayanızı ılık süt ya da su ile aktive etmeniz gerekir. Ancak süt ya da suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemi yaparken maya ve kullandığınız sıvı karışımının içerisine bir miktar şeker ya da pekmez katmanız gerekir. Bu esnada şekerden beslenen mayanız aktive olarak çalışmaya başlar. Mayanızın aktivasyonu yaklaşık olarak 5 dakika içerisinde gerçekleşecektir.

TUZ İLAVE ETMEK İÇİN ACELE EDİLMEMELİ

Tuzun unla buluşması, mayalama işlemi için oldukça kritik. Tuzu, hamuru yoğurma aşamasında gerektiği kadar ekleyin. Yoğururken eklediğiniz tuz, hamurun dilediğiniz gibi kabarmasına yardımcı olacak.

MAYALANDIRMA ISISINA DİKKAT EDİLMELİ

Hamuru yoğurma işlemini bitirdikten sonra üzeirni streç film ile kapatın ve hamuru bir saat boyunca, oda sıcaklığında bekletin. Oda sıcaklığının ise ne soğuk ne de çok sıcak olmaması gerekiyor.

TEPSİDE MAYALANDIRMA İHMAL EDİLMEMELİ

Hamur mayalama işleminin en son aşaması ise hamurun tepside bir kez daha mayalandırılmasıdır. İlk mayalama işleminiz bittikten sonra hamurunuza şekil vererek pişireceğiniz tepsiye alın ve üzerine nemli bir bez örtün. 20 dakika kadar da bu şekilde beklettikten sonra hamurunuz pişirilmeye hazır hale gelir.

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