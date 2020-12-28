Harika ekmek ve poğaça yapmak için hamur mayalarken bu püf noktalarına dikkat

Hamur işlerinin yapım aşamasında en önemli nokta mayalanmasıdır. Pek çoğumuzun atladığı ya da gerekli özeni göstermediği bu aşama aslında hamur işlerinin bel kemiğini oluşturuyor. Hamur işleri için 3 farklı maya çeşidi kullanabilirsiniz; instant maya, kuru maya ve yaş maya. Hangi mayayı kullanırsanız kullanın, dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. İşte hazırlayacağınız hamur işi tariflerinin lezzetini ikiye katlayan hamur mayalama püf noktaları.

MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA OLMALI

Hamur mayalamanın en önemli kuralı, malzemelerin oda sıcaklığında kullanılmasıdır. Malzemeleri kullanmadan bir saat önce dolaptan çıkarın.

MAYAYI AKTİVE EDİLMELİ

Eğer kullanacağınız maya instant maya değilse mayanızı ılık süt ya da su ile aktive etmeniz gerekir. Ancak süt ya da suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemi yaparken maya ve kullandığınız sıvı karışımının içerisine bir miktar şeker ya da pekmez katmanız gerekir. Bu esnada şekerden beslenen mayanız aktive olarak çalışmaya başlar. Mayanızın aktivasyonu yaklaşık olarak 5 dakika içerisinde gerçekleşecektir.