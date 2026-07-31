Harita güncellendi Türkiye'de risk büyüyor! Tehlike henüz bitmedi

Avrupa, bu yaz rekor sıcaklıklar ve geniş alanlara yayılan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yayımlanan son değerlendirme, önümüzdeki günlerde tehlikenin daha da büyüyebileceğine işaret etti.

Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti kapsamında faaliyet gösteren Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verileri kullanılarak hazırlanan Yangın Hava İndeksi (FWI) anomali haritasına göre, 2 Ağustos'a kadar Avrupa'nın büyük bölümünde yangın oluşumunu destekleyen hava koşullarının uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkması bekleniyor.

BAZI ÜLKELERDE "ÇOK AŞIRI" SEVİYE ÖNGÖRÜLÜYOR

JRC'nin değerlendirmesine göre, Fransa'nın önemli bir bölümü, Alpler boyunca uzanan kuzey İtalya, Birleşik Krallık ve İrlanda'da "çok aşırı" seviyede koşullar öngörülüyor. Haritada "aşırı" risk kategorisinde ise İber Yarımadası'nın büyük kısmı, Balkanlar ile Kuzey Afrika'nın bazı bölgeleri bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

Yayımlanan haritada Türkiye'nin bazı bölgeleri "yüksek" ve "orta" risk grubunda gösterildi. Aynı kategorilerde Doğu Avrupa'nın farklı noktaları da yer alırken, Güney İskandinavya ile Kuzey Afrika'nın bazı kesimlerinde ise "çok yüksek" seviyede risk öngörüldü. Son günlerde özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık'ta geniş alanlara yayılan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

BU YIL KAYIP ALAN YÜZDE 25 ARTTI

Avrupa Birliği verilerine göre, yılın başından bu yana orman yangınlarında zarar gören alan 434 bin 976 hektara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25'lik artışa işaret ediyor.

DUMANIN ETKİSİ BİNLERCE KİLOMETREYE ULAŞABİLİYOR

Uzmanlar, orman yangınlarının yalnızca alevlerin etkilediği bölgelerle sınırlı kalmadığını vurguluyor. Oluşan yoğun dumanın rüzgarlarla birlikte binlerce kilometre taşınabildiği belirtilirken, bu durumun hava kalitesini olumsuz etkileyerek geniş coğrafyalarda sağlık riski oluşturabileceği ifade ediliyor. NASA'nın yayımladığı görselleştirmeler de dumanın çok uzak mesafelere taşınabildiğini ortaya koyuyor. Dumanın içerdiği ince partikül maddelerin akciğerlerin derinlerine kadar ulaşabildiği, ardından kana karışarak özellikle solunum sistemi ve kalp-damar hastalıkları açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.