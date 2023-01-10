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  4. Kitap kurtlarına özel genel kültür testi! Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!

Kitap kurtlarına özel genel kültür testi! Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!

09.01.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz edebiyatı, Alman edebiyatı, Rus edebiyatı, Türk edebiyatı... Günümüzde onlarca edebiyata ait binlerce hatta milyonlarca kitap var. Hepsini bilmek ve hepsini okumuş olmak çok mümkün olmasa da en bilinenleri ya da biraz daha gölgede kalanları okuyanlarımız var. Peki, sen ne kadar kitap kurdusun? Okuduğun kitaplar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu merak ediyorsan doğru yerdesin!

Kitap kurtlarına özel genel kültür testi! Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!

“En kitapsever benim, benden daha iyi bir okuyucu olamaz!” diyorsan bu test tam da sana göre! Yalnızca kitap kurtlarına özel hazırlamış olduğumuz bu genel kültür testinde bakalım sen nasıl bir sonuç alacaksın? Hadi daha fazla beklemeyelim ve birlikte teste geçelim!

Kitap kurtlarına özel genel kültür testi! Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!

1/9

Kolay bir soruyla başlayalım. Ünlü “Veronica Ölmek İstiyor” kitabının yazarı kimdir?

Kolay bir soruyla başlayalım. Ünlü “Veronica Ölmek İstiyor” kitabının yazarı kimdir?
Paulo Coelho
Virginia Woolf
Joanne Greenberg
Jack London
2/9

Başrolünün adı Elizabeth Bennet olan, sinemaya ve tiyatroya da uyarlanmış, ünlü Jane Austen romanının adı nedir?

Başrolünün adı Elizabeth Bennet olan, sinemaya ve tiyatroya da uyarlanmış, ünlü Jane Austen romanının adı nedir?
Aşk ve Mantık
Gurur ve Önyargı
Sana Gül Bahçesi Vadetmedim
Simyacı
3/9

Türk edebiyatının sevilen kahramanlarından olan, hayal ve gerçek arasında sıkışıp kalmış Ahmet Cemil hangi kitabın kahramanıydı peki?

Türk edebiyatının sevilen kahramanlarından olan, hayal ve gerçek arasında sıkışıp kalmış Ahmet Cemil hangi kitabın kahramanıydı peki?
Yaban
Mai ve Siyah
Yaprak Dökümü
Çalıkuşu
4/9

“Polisiye kitapları ile ünlü olan ……… Gözlerini Sımsıkı Kapat adlı kitabın yazarıdır.” cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken yazar kimdir?

“Polisiye kitapları ile ünlü olan ……… Gözlerini Sımsıkı Kapat adlı kitabın yazarıdır.” cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken yazar kimdir?
John Verdon
Jack London
Jean-Paul Sartre
Albert Camus
5/9

Biraz da kitapların içeriklerinden çıkıp yazarların aşk hayatına değinelim. Jean-Paul Sartre’ın kavuşamadığı büyük aşkı olan ünlü kadın yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Biraz da kitapların içeriklerinden çıkıp yazarların aşk hayatına değinelim. Jean-Paul Sartre’ın kavuşamadığı büyük aşkı olan ünlü kadın yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Virginia Woolf
Simone de Beauvoir
Jane Austen
Mary Wollstonecraft
6/9

Sinemaya "Hakkari’de Bir Mevsim" ismiyle uyarlanmış olan ünlü eser, yazarıyla birlikte hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?

Sinemaya "Hakkari’de Bir Mevsim" ismiyle uyarlanmış olan ünlü eser, yazarıyla birlikte hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?
Çığlık - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
O - Ferit Edgü
Handan - Yaşar Kemal
Yeşil- Buket Uzuner
7/9

Aşağıdaki eser yazar eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki eser yazar eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
Yaban - Kemalettin Kamu
İçimden Kuşlar Göçüyor - Oya Uysal
Sırça Köşk - Halit Ziya Uşaklıgil
Ormanda Ölüm Yokmuş - Latife Tekin
8/9

Aşağıdaki kitaplardan hangisi edebiyatımızın usta yazarı Mine Söğüt’e ait değildir?

Aşağıdaki kitaplardan hangisi edebiyatımızın usta yazarı Mine Söğüt’e ait değildir?
Madam Arthur Bey ve Yaşamındaki Her Şey
Beş Sevim Apartmanı
Kırmızı Zaman
Tanrı Yanılgısı
9/9

Son sorumuz gelsin o hâlde! Aşağıdaki şair-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Son sorumuz gelsin o hâlde! Aşağıdaki şair-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Üzgün Kediler Gazeli - Haydar Ergülen
Siyah Saten Bir Gecelik - Oya Uysal
Kırmızı Karanfil - Gülten Akın
Umutsuzlar Parkı - İlhan Berk

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