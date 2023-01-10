“En kitapsever benim, benden daha iyi bir okuyucu olamaz!” diyorsan bu test tam da sana göre! Yalnızca kitap kurtlarına özel hazırlamış olduğumuz bu genel kültür testinde bakalım sen nasıl bir sonuç alacaksın? Hadi daha fazla beklemeyelim ve birlikte teste geçelim!
Kitap kurtlarına özel genel kültür testi! Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!
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Kolay bir soruyla başlayalım. Ünlü “Veronica Ölmek İstiyor” kitabının yazarı kimdir?
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Başrolünün adı Elizabeth Bennet olan, sinemaya ve tiyatroya da uyarlanmış, ünlü Jane Austen romanının adı nedir?
Sana Gül Bahçesi Vadetmedim
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Türk edebiyatının sevilen kahramanlarından olan, hayal ve gerçek arasında sıkışıp kalmış Ahmet Cemil hangi kitabın kahramanıydı peki?
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“Polisiye kitapları ile ünlü olan ……… Gözlerini Sımsıkı Kapat adlı kitabın yazarıdır.” cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken yazar kimdir?
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Biraz da kitapların içeriklerinden çıkıp yazarların aşk hayatına değinelim. Jean-Paul Sartre’ın kavuşamadığı büyük aşkı olan ünlü kadın yazar aşağıdakilerden hangisidir?
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Sinemaya "Hakkari’de Bir Mevsim" ismiyle uyarlanmış olan ünlü eser, yazarıyla birlikte hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?
Çığlık - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
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Aşağıdaki eser yazar eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
İçimden Kuşlar Göçüyor - Oya Uysal
Sırça Köşk - Halit Ziya Uşaklıgil
Ormanda Ölüm Yokmuş - Latife Tekin
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Aşağıdaki kitaplardan hangisi edebiyatımızın usta yazarı Mine Söğüt’e ait değildir?
Madam Arthur Bey ve Yaşamındaki Her Şey
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Son sorumuz gelsin o hâlde! Aşağıdaki şair-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Üzgün Kediler Gazeli - Haydar Ergülen
Siyah Saten Bir Gecelik - Oya Uysal
Kırmızı Karanfil - Gülten Akın
Umutsuzlar Parkı - İlhan Berk