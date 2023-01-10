“En kitapsever benim, benden daha iyi bir okuyucu olamaz!” diyorsan bu test tam da sana göre! Yalnızca kitap kurtlarına özel hazırlamış olduğumuz bu genel kültür testinde bakalım sen nasıl bir sonuç alacaksın? Hadi daha fazla beklemeyelim ve birlikte teste geçelim!

Kitap kurtlarına özel genel kültür testi! Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir! 1/9 Kolay bir soruyla başlayalım. Ünlü “Veronica Ölmek İstiyor” kitabının yazarı kimdir? Paulo Coelho Virginia Woolf Joanne Greenberg Jack London 2/9 Başrolünün adı Elizabeth Bennet olan, sinemaya ve tiyatroya da uyarlanmış, ünlü Jane Austen romanının adı nedir? Aşk ve Mantık Gurur ve Önyargı Sana Gül Bahçesi Vadetmedim Simyacı 3/9 Türk edebiyatının sevilen kahramanlarından olan, hayal ve gerçek arasında sıkışıp kalmış Ahmet Cemil hangi kitabın kahramanıydı peki? Yaban Mai ve Siyah Yaprak Dökümü Çalıkuşu 4/9 “Polisiye kitapları ile ünlü olan ……… Gözlerini Sımsıkı Kapat adlı kitabın yazarıdır.” cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken yazar kimdir? John Verdon Jack London Jean-Paul Sartre Albert Camus 5/9 Biraz da kitapların içeriklerinden çıkıp yazarların aşk hayatına değinelim. Jean-Paul Sartre’ın kavuşamadığı büyük aşkı olan ünlü kadın yazar aşağıdakilerden hangisidir? Virginia Woolf Simone de Beauvoir Jane Austen Mary Wollstonecraft 6/9 Sinemaya "Hakkari’de Bir Mevsim" ismiyle uyarlanmış olan ünlü eser, yazarıyla birlikte hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? Çığlık - Yakup Kadri Karaosmanoğlu O - Ferit Edgü Handan - Yaşar Kemal Yeşil- Buket Uzuner 7/9 Aşağıdaki eser yazar eşleşmelerinden hangisi doğrudur? Yaban - Kemalettin Kamu İçimden Kuşlar Göçüyor - Oya Uysal Sırça Köşk - Halit Ziya Uşaklıgil Ormanda Ölüm Yokmuş - Latife Tekin 8/9 Aşağıdaki kitaplardan hangisi edebiyatımızın usta yazarı Mine Söğüt’e ait değildir? Madam Arthur Bey ve Yaşamındaki Her Şey Beş Sevim Apartmanı Kırmızı Zaman Tanrı Yanılgısı 9/9 Son sorumuz gelsin o hâlde! Aşağıdaki şair-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Üzgün Kediler Gazeli - Haydar Ergülen Siyah Saten Bir Gecelik - Oya Uysal Kırmızı Karanfil - Gülten Akın Umutsuzlar Parkı - İlhan Berk



