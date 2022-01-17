Harry Potter efsanesi yeniden başlıyor! Yeni serinin detaylarını anlattı

Dünyanın en popüler kitap serilerinden biri olan Harry Potter’ın yaratıcısı JK Rowling’in eşcinsel ve trans bireylere yönelik olarak yaptığı açıklamaların etkisi hâlâ devam ediyor. Film ve kitaplara boykot çağrılarının arttığı bir dönemde Harry Potter yapımcıları yeni filmin müjdesini verdi. ABD’de Haziran-Temmuz gibi çekimlerine başlanacak yeni filmde eşcinsel, azınlık ve trans bireylerin rol alacağı açıklandı.

BU SEFER HARRY POTTER’IN AİLESİ KONU OLACAK

İnternet üzerinden yayınlanması beklenen yeni seride Harry Potter’ın babasının maceraları anlatılacak. Seri için planlanan yeni filmde Harry Potter’ın annesini bir tran sbireyin canlandırmasının beklendiği duyuruldu. Filmin oyuncu kadrosunda Asyalı, Afro-Amerikalı, etnik, Latino, Orta Doğulu, Hint, Güney Asyalı ve Güneydoğu Asyalı oyunculara yer verileceği kaydedildi.



