Herkes onun ten rengine hayran! Nicole Kidman’dan şaşırtan itiraf: Solgun tenimle yıldız oldum

ABD'li radyocu Terry Gross'a konuşan Nicole Kidman, beyaz tenli olduğu için yaşıtlarının kendisini dışladığını anlattı. Çocukluk anılarında ailesiyle Avustralya'da yaşarken, akranları öğlen güneşinde kumsalda oynarken kendisinin cildini korumak için evde kalmasının önemli bir travma yarattığını belirten Kidman, evde Rus yazar Anton Çehov'un oyunlarını canlandırmaya başladığını ifade etti.

“HER ROLÜNÜ CANLANDIRDIM”

Ünlü oyuncu arkadaşlarının kumsalda oyun oynadığı sırada kendisinin evde kaldığından söz ederken bu dönemde tiyatroya yakın ilgi duymaya başladığını belirtti. Evde tek başına Rus yazar Anton Çehov'un oyunlarını canlandırdığını belirten Kidman, “Çehov'un her rolünü oynadım. Yatak odamda, gündüz veya gece farklı saatlerde... Bunun beni mesleğime götüreceğini bilmiyordum" dedi.



