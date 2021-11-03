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Draco Malfoy hayranları Tom Felton, Cadılar Bayramı için Harry Potter’a dönüşerek hayranlarını şaşırttı

03.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada efsane haline gelen Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy karakterine hayat veren Tom Felton, Cadılar Bayramı için seçtiği kostümle hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Draco Malfoy hayranları Tom Felton, Cadılar Bayramı için Harry Potter’a dönüşerek hayranlarını şaşırttı

J.K. Rowling’in kitaplarından uyarlanarak beyaz perdeye taşınan Harry Potter filmleri tüm dünyada en çok sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Dünyanın her yerinden geniş bir hayran kitlesine sahip olan Harry Potter filmlerinde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw ve Salazar Slytherin tarafından kurulan 4 ana binadan oluşuyor.

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Harry Potter, Gryffindor bölümünde yer alırken baş düşmanı Draco Malfoy Slytherin binasında eğitim görüyordu.

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HAYRANLARI ŞAŞKINLIK YAŞADI

harry potter

Draco Malfoy karakterine hayat veren Tom Felton, Instagram'daki bir gönderide Slytherin hayranlarını kızdıracak bir yaptı. Felton, Cadılar Bayramı için Gryffindor atkısı ve cüppesi giydi. Yıldırım izi ve yuvarlak çerçeveli gözlüklerle görüntüsünü tamamlandı. Ezeli rakibi olarak görülen Harry Potter’a saygısını gösteren Felton gönderisine “Bu da nesi?” notunu ekledi.

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