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Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint’ten film itirafı!

Seray Üstün Seray Üstün 15.03.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint’ten film itirafı!

Dünyaca ünlü film serisi Harry Potter’da Ron karakterini canlandıran Rupert Grint, 10 yıl süren çekimlere dair samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncunun yıllar sonra gelen itirafı Harry Potter sevenleri şaşkınlığa uğrattı.

2001-2011 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran Harry Potter film serisinde Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, sekiz filmi çekerken psikolojik anlamda zorlandığını itiraf etti. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Harry Potter film serisi için ünlü oyuncunun itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

“BANA AĞIR GELDİ”

RON

Bir podcast’e konuk olan 32 yaşındaki oyuncu, “Zaman zaman kendimi boğuluyormuş gibi hissettiğim dönemlerim oldu. Bana ağır geldi çünkü 10 yıl boyunca neredeyse her gün hayatımda olan bir şeydi” dedi.

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“ÖDEV GİBİ GELMEYE BAŞLADI”

RON2

Başlarda yalnızca iki filmin planlandığını ama daha sonra serinin uzadığını belirten İngiliz aktör, “Bu durum nedeniyle hayatımı karakterime adadım. Bir noktadan sonra bana ödevmiş gibi gelmeye başladı ve asla bitmedi. Her yıl yeniden başladık. Groundhog Day filmi gibiydi. Setler hep aynıydı. Başka şeyler yapmak istedim” şeklinde konuştu.

Her filmi yalnızca bir kez izlediğini söyleyen Grint, şu sıralar rol aldığı The Servant dizisiyle ilgili ise, “Mükemmel bir deneyim. Tam bir aile atmosferi var” ifadelerini kullandı.

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