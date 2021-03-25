Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint’in yeniden rol şartı duyanları şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda 2001-2011 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran Harry Potter film serisinde Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, sekiz filmi çekerken psikolojik anlamda zorlandığını itiraf etmişti. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Harry Potter film serisi için ünlü oyuncunun itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hayranlarını üzen açıklamasının sonrasında Rupert Grint geri adım attı ve yeniden Ron Wiesley karakterini oynayabileceğini söyledi.

32 yaşındaki yıldız, oyuncu kadrosundaki herkesin geri dönmeyi kabul etmesi halinde tekrar bu rolü kabul edeceğini aktardı. Grint, “Ron'u canlandırmaya geri dönmek… Bunu gerçekten hayal edemiyorum. Fakat asla, asla deme. Sadece herkes aynısını yapmak isterse geri dönerim” dedi.



