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Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint’in yeniden rol şartı duyanları şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü film serisi Harry Potter’da Ron Wiesley karakterine hayat veren Rupert Grint geçtiğimiz haftalarda 10 yıl süren filme dair samimi bir itirafta bulunmuştu. Ünlü oyuncu ses getiren itirafının ardından yeniden Harry Potter için kapılarını açtı. Grint projede bir kez daha rol alması için şartı olduğunu dile getirdi.

Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint’in yeniden rol şartı duyanları şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda 2001-2011 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran Harry Potter film serisinde Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, sekiz filmi çekerken psikolojik anlamda zorlandığını itiraf etmişti. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Harry Potter film serisi için ünlü oyuncunun itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hayranlarını üzen açıklamasının sonrasında Rupert Grint geri adım attı ve yeniden Ron Wiesley karakterini oynayabileceğini söyledi.

32 yaşındaki yıldız, oyuncu kadrosundaki herkesin geri dönmeyi kabul etmesi halinde tekrar bu rolü kabul edeceğini aktardı. Grint, “Ron'u canlandırmaya geri dönmek… Bunu gerçekten hayal edemiyorum. Fakat asla, asla deme. Sadece herkes aynısını yapmak isterse geri dönerim” dedi.

Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint’ten film itirafı!Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint’ten film itirafı!


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