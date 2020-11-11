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Harry Potter’ın Ron Weasley’i Rupert Grint baba oldu!

11.11.2020 15:44 | Son Güncelleme:
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Harry Potter’ın Ron Weasley’i Rupert Grint baba oldu!

13 yaşındayken rol aldığı Harry Potter film serisiyle dünyaca ünlenen Rupert Grint, 32 yaşında baba oldu. Yıllar sonra Instagram profili açan ünlü oyuncu babalık müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla verdi.

J.K Rowling tarafından yazılan Potter kitaplarının ilki 2001 yılında ilk kez beyaz perdeye aktarıldı. Film serisinde Ron Weasley karakterine Rupert Grint hayat verdi. Henüz 13 yaşındayken dünyaca ünlü bir şöhreti yakalayan Rupert Grint baba olduğunu duyurdu. Sevgilisi Georgia Groom’un doğum yaptığını sosyal medya hesabından haber veren Rupert Grint’in bir kızı oldu.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

rupert grint2

Uzun süre sonra Instagram hesabı açmaya karar veren Rupert Grint ilk gönderisini kızıyla yapmayı tercih etti. Yakışıklı oyuncu kızıyla çekilen fotoğrafına, “Hey Instagram! Sadece 10 yıl geç, ama işte buradayım. Hepinizi Wednesday G. Grint ile tanıştırmak için buradayız. Güvende kalın” notunu ekledi. Başarılı sanatçının hesabı bir gün içinde 2.1 milyon takipçiye ulaştı.

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