Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için tanınmaz halde!

Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe, yeni filmi Escape From Pretoria için tanınamayacağı bir görünüme büründü.
Harry Potter’ın çocuk yıldızı olarak beyazperdede büyüyen 30 yaşındaki oyuncu, yeni filminin Avustralya’daki setinde görüntülendi.
1970’lerin Güney Afrika’sına uygun olarak dekore edilen sette Radcliffe de 70’li yılların kıyafetleri içinde görülüyor. Aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan gerçek yaşam öyküsünde Radcliffe, özgürlük savaşçısı ve siyasi tutuklu Tim Jenkin’i canlandırıyor. Ünlü oyuncu uzun saçları ve sakallarıyla tanınmaz halde görünüyor.
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası!
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum