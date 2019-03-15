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Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için tanınmaz halde!

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 15.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Harry Potter serisinin çocuk yıldızı olarak tanınan ve seyircilerin gözü önünde büyüyen Daniel Radcliffe, yeni filmi için tanınmaz hale geldi.

Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için tanınmaz halde!

Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe, yeni filmi Escape From Pretoria için tanınamayacağı bir görünüme büründü.

Harry Potter’ın çocuk yıldızı olarak beyazperdede büyüyen 30 yaşındaki oyuncu, yeni filminin Avustralya’daki setinde görüntülendi.

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1970’lerin Güney Afrika’sına uygun olarak dekore edilen sette Radcliffe de 70’li yılların kıyafetleri içinde görülüyor. Aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan gerçek yaşam öyküsünde Radcliffe, özgürlük savaşçısı ve siyasi tutuklu Tim Jenkin’i canlandırıyor. Ünlü oyuncu uzun saçları ve sakallarıyla tanınmaz halde görünüyor.

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Harry Potter Daniel Radcliffe

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