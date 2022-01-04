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  4. Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin'e destek! İsrail'den cevap gecikmedi

Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin'e destek! İsrail'den cevap gecikmedi

04.01.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü İngiliz oyuncu ve model Emma Watson, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından Filistin’e destek paylaşımı yapan Emma Watson’ın son paylaşımı dikkat çekti.

Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin'e destek! İsrail'den cevap gecikmedi

Harry Potter filmi ile ünlenen oyuncu Emma Watson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dünyada gündem oldu. Emma Watson'ın Filistin'e destek paylaşımı dikkat çekti.

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"DAYANIŞMA BAĞLILIK VE ÇALIŞMA GEREKTİRİR"

Watson, "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır." ifadelerini kullandı.

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İSRAİL CEPHESİNDEN YANIT GECİKMEDİ

Ünlü oyuncunun Instagram'dan yaptığı bu paylaşım, İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'ı rahatsız etti.

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YAHUDİ KARŞITI İLAN ETTİ

Danon Twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Danon Watson'ı Yahudi karşıtı ilan ederek, "Emma Watson'ın anti semitik tavrı nedeniyle Gryffindor'dan kendisine 10 puan!" ifadelerini kullandı.

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Emma Watson'ın Instagram'da 64 milyon takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emma Watson
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