Harry Styles sahnede neye uğradığını şaşırdı! Gözüne bir cisim atıldı

Son olarak Bebe Rexha'nın sahnesine fırlatılan telefon sanatçının gözüne isabet etmiş ve üç dikiş atılmasına sebep olmuştu. Bu tuhaf akım ne yazık ki bitmiyor.

Şimdi de Harry Styles şoke eden anlar yaşadı. 'Love on Tour' turnesine devam eden Harry Styles, Cumartesi günü Avusturya'da sahne aldı. Ancak konseri sırasında sahneye atılan sert bir cisim, Styles'ın gözüne isabet etti.

Ünlü şarkıcı elinde mikrofonla yürürken sahneye fırlatılan cisim gözüne isabet etti.

Hemen elini gözüne götüren Harry Styles, bir süre sabit kalarak gözünü ovuşturdu ve daha sonra konsere devam etti.



