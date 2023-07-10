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  4. Harry Styles sahnede neye uğradığını şaşırdı! Gözüne bir cisim atıldı

Harry Styles sahnede neye uğradığını şaşırdı! Gözüne bir cisim atıldı

10.07.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Love on Tour' turnesine devam eden Harry Styles sahnede korkunç bir olay yaşadı. Ünlülerin sahnesine atılan cisimler son dönemde gündem oluyor. Bu bu tuhaf trendin yeni kurbanı ise Harry Styles oldu.

Son olarak Bebe Rexha'nın sahnesine fırlatılan telefon sanatçının gözüne isabet etmiş ve üç dikiş atılmasına sebep olmuştu. Bu tuhaf akım ne yazık ki bitmiyor.

Şimdi de Harry Styles şoke eden anlar yaşadı. 'Love on Tour' turnesine devam eden Harry Styles, Cumartesi günü Avusturya'da sahne aldı. Ancak konseri sırasında sahneye atılan sert bir cisim, Styles'ın gözüne isabet etti.

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Ünlü şarkıcı elinde mikrofonla yürürken sahneye fırlatılan cisim gözüne isabet etti.

Hemen elini gözüne götüren Harry Styles, bir süre sabit kalarak gözünü ovuşturdu ve daha sonra konsere devam etti.


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