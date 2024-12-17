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Fiyatı 3 bin 734 TL'ye düştü! Camper Brutus Bot Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde
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Fiyatı 3 bin 734 TL'ye düştü! Camper Brutus Bot Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
17.12.2024 10:15
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Stil sahibi olmak kadar tüm gün rahat hissetmek de önemli, değil mi? İşte Camper Brutus, bu iki ihtiyacı tek bir modelde buluşturarak hem şıklığı hem de konforu garanti ediyor. Günlük kullanıma uygun tasarımıyla dikkat çeken ayakkabı, şimdi Yılın Son Fırsatları kapsamında 1784 TL indirimle sizi bekliyor. Hem işlevsel hem de zamansız bir tarz sunan Brutus, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday. Bu indirimi kaçırmamak için detaylara hemen göz atın.

Ayakkabı seçimi, yalnızca stilinizi değil, gün boyu hissettiğiniz konforu da etkileyen önemli bir detay. Şık görünmek için konfordan ödün vermek ya da rahatlık uğruna tarzdan vazgeçmek zorunda kalmadan, her iki ihtiyacı da karşılayan seçenekleri bulmak mümkün. İşte tam da bu noktada Camper, hem dayanıklı hem de modern tasarımlarıyla fark yaratıyor. Günlük hayatın temposuna uyum sağlayan, konforu ve estetiği bir araya getiren Brutus modeli, şimdi Yılın Son Fırsatları kapsamında özel bir indirimle karşınızda. İşte detaylar...

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Camper fırsatlarını görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Camper Brutus K300434-007 Erkek Siyah Bot

Camper Brutus K300434-007 Erkek Siyah Bot

Camper Brutus K300434-007 bot, günlük kullanımın ihtiyaçlarını yüksek performansla buluşturan bir ayakkabı. Leather Working Group sertifikalı deri üst kısmı hem şıklık hem de dayanıklılık sunarken, Michelin dış tabanı üstün kavrama ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. EVA orta taban ve OrthoLite® Recycled™ ayak tabanıyla gün boyu konfor sağlayan ürün, %81 geri dönüştürülmüş polyester astarı ile çevre dostu tasarımın da güçlü bir örneği.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok kısa sürede teslim edildi."

  • "Çok kaliteli ve şık bir ayakkabı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Bu içerik 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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