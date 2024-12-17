Fiyatı 3 bin 734 TL'ye düştü! Camper Brutus Bot Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Ayakkabı seçimi, yalnızca stilinizi değil, gün boyu hissettiğiniz konforu da etkileyen önemli bir detay. Şık görünmek için konfordan ödün vermek ya da rahatlık uğruna tarzdan vazgeçmek zorunda kalmadan, her iki ihtiyacı da karşılayan seçenekleri bulmak mümkün. İşte tam da bu noktada Camper, hem dayanıklı hem de modern tasarımlarıyla fark yaratıyor. Günlük hayatın temposuna uyum sağlayan, konforu ve estetiği bir araya getiren Brutus modeli, şimdi Yılın Son Fırsatları kapsamında özel bir indirimle karşınızda. İşte detaylar...

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Camper Brutus K300434-007 Erkek Siyah Bot

Camper Brutus K300434-007 bot, günlük kullanımın ihtiyaçlarını yüksek performansla buluşturan bir ayakkabı. Leather Working Group sertifikalı deri üst kısmı hem şıklık hem de dayanıklılık sunarken, Michelin dış tabanı üstün kavrama ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. EVA orta taban ve OrthoLite® Recycled™ ayak tabanıyla gün boyu konfor sağlayan ürün, %81 geri dönüştürülmüş polyester astarı ile çevre dostu tasarımın da güçlü bir örneği.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok kısa sürede teslim edildi."

"Çok kaliteli ve şık bir ayakkabı. Tavsiye ederim."

Bu içerik 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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