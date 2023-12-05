MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya çekim sırasında Cenk Tosun'u arayıp bakın ne istedi!

Hasan Can Kaya çekim sırasında Cenk Tosun'u arayıp bakın ne istedi!

05.12.2023 13:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek özel hayatı gerekse Konuşanlar programıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya son olarak çekim sırasında Cenk Tosun'u aradı. Hasan Can Kaya'nın sözleri herkesi güldürdü.

Konuşanlar programı ile yıldızı parlayan ve son zamanlarda Çok Aşk filmi ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya son bölümde yine güldürdü. Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'ın son bölümünde kaza sonucu bacakları sakatlanan bir konuk Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.

"Kimin formasını istiyorsun ben sana getirteyim?" diyen komedyen "Cenk Tosun" yanıtını aldı.

Ekran görüntüsü 2023-12-05 133652

Hasan Can Kaya ekibinden telefonunu isteyerek hemen Cenk Tosun'u aradı. Komedyen "Kardeşim selam bu saatte rahatsız ettim" deyince Tosun "Ne rahatsızlığı abi sen arayınca seviniyorum ben" dedi.

hjkhjh

Ön kısmı görenler şaşırdı! Arkasını dönünce olay oldu Ön kısmı görenler şaşırdı! Arkasını dönünce olay oldu

Cenk Tosun konuğun forma istediğini duyunca hemen "Forman olmuş bil" dedi. Hasan Can kaya ise "Oğlum bari eşofman takımı da ekle a. k... Sadece formayla değil" deyince ünlü futbolcu hemen 'tamam' yanıtını verdi.

HASAN CAN KAYA'DAN BOMBA YANIT

Cenk Tosun Fatih adlı konuğun birinci mi olduğunu sorunca Hasan Can Kaya yine bombayı patlattı:

"Beşiktaş gibi diyelim, Beşiktaş'ın şu anki hali gibi... Beşiktaş büyük bir takım sonra taraftarlar s... beni."

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB ve Melike Şahin arasında kriz! "Yaşanan rezaletle ilgili..."İBB ve Melike Şahin arasında kriz! "Yaşanan rezaletle ilgili..."
Kilolu hali ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti Kilolu hali ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti
Dilek Taşı dizisinde flaş ayrılık! O isim projeye veda ediyor Dilek Taşı dizisinde flaş ayrılık! O isim projeye veda ediyor
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya söyledi
En Çok Okunan Haberler
Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

Bakan Yerlikaya'dan fenomenler ve fon vurgunuyla ilgili net mesaj

Bakan Yerlikaya'dan fenomenler ve fon vurgunuyla ilgili net mesaj

Pitbull dehşeti kamerada! Sokak ortasında kabusu yaşattı

Pitbull dehşeti kamerada! Sokak ortasında kabusu yaşattı

Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu!

Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu!

AK Partili kurmayların aklındaki asgari ücret rakamı ortaya çıktı!

AK Partili kurmayların aklındaki asgari ücret rakamı ortaya çıktı!

Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi! Gözyaşlarını tutamadı

Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi! Gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.