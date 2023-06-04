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  4. Hasan Can Kaya, Edis'i yurt dışında yalnız bırakmadı! Paylaşımı olay oldu

Hasan Can Kaya, Edis'i yurt dışında yalnız bırakmadı! Paylaşımı olay oldu

04.06.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programındaki başarısıyla öne çıkan Hasan Can Kaya, Edis'i Hollanda konserinde yalnız bırakmadı. Edis de ünlü komedyenle pozunu paylaşarak bakın ne dedi.

Hasan Can Kaya, Edis'i yurt dışında yalnız bırakmadı! Paylaşımı olay oldu

Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden Edis bir süredir Gülşen Çolakoğlu ve Zeynep Bastık ile İspanya Barselona'da tatil yapıyordu. Tatil sonrası konser maratonuna tüm hızıyla devam eden Edis paylaşımıyla dikkat çekti.

Konuşanlar iyi büyük çıkış yapan Hasan Can Kaya ile poz veren Edis paylaşımında arkadaşının her konsere geldiğini söyledi.

Ekran Alıntısı

Edis, Hollanda konserinde de kendisini bırakmayan Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşarak "Her konserimde olmak zorunda değilsin" diyerek espri yaptı.

Hasan Can Kaya ve Edis'in pozuna ise beğeni yağdı.

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