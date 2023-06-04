Hasan Can Kaya, Edis'i yurt dışında yalnız bırakmadı! Paylaşımı olay oldu

Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden Edis bir süredir Gülşen Çolakoğlu ve Zeynep Bastık ile İspanya Barselona'da tatil yapıyordu. Tatil sonrası konser maratonuna tüm hızıyla devam eden Edis paylaşımıyla dikkat çekti.

Konuşanlar iyi büyük çıkış yapan Hasan Can Kaya ile poz veren Edis paylaşımında arkadaşının her konsere geldiğini söyledi.

Edis, Hollanda konserinde de kendisini bırakmayan Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşarak "Her konserimde olmak zorunda değilsin" diyerek espri yaptı.

Hasan Can Kaya ve Edis'in pozuna ise beğeni yağdı.



