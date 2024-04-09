Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da o sahne gündem oldu! "Kız arkadaşım her gece..."

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya hem programındaki tepkileriyle hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.

Ünlü komedyen paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. Kaya, bu kez programına katılan Mısırlı bir adam ve sevgilisiyle yaptığı sohbetle gündeme geldi.

Stüdyodaki izleyicler arasında dikkatini çeken bir kişiye Hasan Can "Nerelisin?" diye sordu. Adamda 'Mısır' olarak cevap verdi. Kaya, bu kez "Beni tanıyor musun?" diye sordu. 'Evet çünkü benim kız arkadaşım her gece seni izliyor' yanıtını alan Kaya, kız arkadaşının kim olduğunu merak etti.

YAŞI TAM TUTTURDU

Kaya bu kez "Kız arkadaşın Türk mü?" diye sorunca 'Evet ve şu an burada' yanıtını alan Hasan Can Kaya kim olduğunu sordu. Sevgilisinin yaşını tahmin eden Hasan Can'ın 43 diyerek yaşı tam tutturması ise stüdyodakileri kahkahalara boğdu.

Kadın ise bravo nasıl bildin dedi. Stüdyodan bir izleyici ise şaşırarak şu soruyu sordu: 'Nasıl tahmin ettin Hasan Can?' Sorulan soruya yanıt veren Kaya, "Analiz, görünüm, konuşma yorgunluğu, olgunluk" dedi. Bu sözlerden sonra kadının yaptığı çıkış gündem oldu. "Ben yorgun falan değilim Hasan Can" dedi.







