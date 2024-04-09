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Survivor'dan Yiğit Poyraz'ın elenmesi şaşırtmıştı... Bir süredir haber alınamayan yarışmacı sessizliğini bozdu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 09:16
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Survivor All Star'da bu yıl kavga ve kaos bitmiyor. Yarışmadan elenen Poyraz bir süredir sessizliğini koruyordu. Hakkında pek çok iddianın ortaya atıldığı Poyraz sonunda sessizliğini bozdu.

Bu yıl yine büyük bir heyecanla ve merakla izlenen Survivor'da Poyraz'ın Survivor'dan erken vedası hem takım arkadaşları hem de sevenlerini şaşırtmıştı.

4 Nisan Perşembe akşamı adaya veda eden Poyraz'ın ağladığı anlar gündem olmuştu. Sosyal medyada bu konu çok konuşulmuştu.

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Yarışmadan ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Yiğit Poyraz merak konusu oldu. Poyraz, sonunda sessizliğini bozdu ve takipçileriyle durumunu paylaştı.

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Eleme sonrası birkaç günlük süreçte olanları düşünecek vaktinin olduğunu söyleyen Poyraz, spor ve rekabetin doğasında bunun olduğunu dile getirdi.

"HERKESE SELAMLAR"

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Poyraz, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Yağmurlu bir Dominik gününden herkese selamlar... Telefonu anca elime alabildim. 3-5 gündür eleme gününden sonra güzelce dinlenecek olanı biteni düşünecek vaktim oldu. Destekleyen güzel mesaj atan herkese çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın! Benim içinde erken bir veda oldu. Düello günü o istediğim performans seviyesine çıkamadım. Konsantrasyon kaybı yaşadım ve kaybettim. Spor ve rekabetin doğası bu dur, paketlemekte vardır o pakete girmekte, bu sefer de bu pakete giren ben oldum. Güzel bir sezondu. Eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu."

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