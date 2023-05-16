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  4. Hasan Can Kaya ısrar etti ama... Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyen kadın gündem oldu

Hasan Can Kaya ısrar etti ama... Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyen kadın gündem oldu

16.05.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programıyla 7'den 77'e herkesin beğenisini toplayan Hasan Can Kaya'nın programında yine ilginç anlar yaşandı. "Erkekleri akıllı bulmuyorum" diyen genç kadın daha sonra futbolcu bir sevgilisi olduğunu söyleyince ortalık karıştı.

Hasan Can Kaya ısrar etti ama... Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyen kadın gündem oldu

Komedyen Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar'a katılanlar açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. 106. bölümde de yine bir genç kadının açıklamaları gündem oldu.

"Erkekleri akıllı bulmuyorum" diyen genç kadına Hasan Can Kaya "Ben de en son ilişkin kaç ay sürdü?" yanıtını verdi.

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Rabia isimli konuk ise "3 ay filan sürdü, tek başına tatile gitmesini istemiyordum o yüzden bitti" deyince Kaya "Ne iş yapıyordu?" dedi.

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"TANINMIŞ BİR KİŞİ..."

O anlarda Rabia'yı Deniz adındaki arkadaşı söylememesi için kaşı gözüyle uyarsa da olanlar oldu. Hasan Can Kaya konuğun arkadaşına "Sen niye söyletmiyorsun ya?" diyerek sitem etti ve "Tanınmış bir kişi mi? Futbolcu mu?" yanıtını aldı.

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Rabia ise "Evet" deyince Hasan Can Kaya "Ben tanıyorumdur belki dur kulağıma söyle, zoomladığınız izleyenler yazsın" dedi.

HASAN CAN KAYA İSMİNİ ÇOK MERAK ETTİ

Can Kaya Rabia'nın yanına gidip kulağına eğildi ama yine de yanıt alamadı. Bu anlarda ise "Arda Turan mı oğlum evlisin ya" diyerek espri yaptı. Rabia ise "Hayır yaa doğru değil" diyerek kendini savunmak istedi.

Genç kadın isim vermese de "Çok komik çocuktu hatta futbolcu olduğunu duyunca arkadaşlarıma söylemeye utandım" dedi. Ancak genç konuk bu ismin kim olduğunu söylemedi.


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