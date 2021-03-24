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  4. Hasan Can Kaya'nın dizisi 'Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun tanıtımı yayınlandı

Hasan Can Kaya'nın dizisi 'Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun tanıtımı yayınlandı

24.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘’Konuşanlar’’ adlı orijinal talk show konsepti ile dikkat çeken senarist/komedyen Hasan Can Kaya'nın yeni dizisi "Bir Yeraltı Sit-Com'u’’nun tanıtımı yayınlandı.

Aralarında 1 Erkek 1 Kadın'ın da bulunduğu birçok projede senaristlik yaptıktan sonra ilk kişisel projesi Konuşanlar adlı orijinal talk show konsepti ile dikkat çeken senarist/komedyen Hasan Can Kaya'nın yeni dizisi Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yapımcılığını Hap Yapım, yönetmenliğini ise Sultan San ve Nezih Helvacıoğlu yapıyor. Başrollerini Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan ve Ezgi Gör’ün paylaştığı Bir Yeraltı Sit-com’u’, İstanbul’un Güngören semtinde yaşayan dar gelirli YAYA ailesinin komik hikayesini anlatıyor.

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