Hasan Can Kaya'nın dizisi 'Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun tanıtımı yayınlandı

Aralarında 1 Erkek 1 Kadın'ın da bulunduğu birçok projede senaristlik yaptıktan sonra ilk kişisel projesi Konuşanlar adlı orijinal talk show konsepti ile dikkat çeken senarist/komedyen Hasan Can Kaya'nın yeni dizisi Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yapımcılığını Hap Yapım, yönetmenliğini ise Sultan San ve Nezih Helvacıoğlu yapıyor. Başrollerini Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan ve Ezgi Gör’ün paylaştığı Bir Yeraltı Sit-com’u’, İstanbul’un Güngören semtinde yaşayan dar gelirli YAYA ailesinin komik hikayesini anlatıyor.

