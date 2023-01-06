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Hasan Can Kaya'nın Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Flaş gelişme

06.01.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası herkesi şaşkına çevirdi. Konuyla ilgili ilk açıklama Hasan Can Kaya'nın Instagram hesabından gelirken Hadise sessizliğini korumuştu. Kaya, katıldığı bir ödül töreninde yöneltilen aşk sorusuna verdiği yanıtla iddialara açıklık getirdi.

Hasan Can Kaya'nın Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının, Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyordu.
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Hadise'nin yaklaşık bir aydır Kaya'yla birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kaya 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
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İlişkilerini herkesten gizleyen ikilinin, son günlerde arasının ise açık olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.
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"BEN BİLE GERÇEK SANDIM..."

Konuyla ilgili ilk açıklama Hasan Can Kaya'dan geldi. Hasan Can Kaya, ''İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem'' dedi. Yaşananların ardından Kaya, katıldığı bir ödül töreninde yöneltilen aşk sorusuna, "O kadar hızlı yalanladım ki ben bile gerçek sandım..." yanıtını verdi.

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