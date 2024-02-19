Hasan Can Kaya'nın kadın hayranı portresini göğsünün üstüne dövme yaptırdı! Bakın ne tepki verdi

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya hem programındaki tepkileriyle hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.

Ünlü komedyenin son paylaşımı da çok konuşuldu. 3.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bir sayfa tarafından paylaşılan "Hasan Can Kaya'nın bir kadın hayranı sevgisini göstermek için ünlü komedyenin portresini göğsüne dövme olarak yaptırdı" yazılı fotoğrafı alıntılayarak kendi hesabında paylaştı.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Duruma tepkisini gösteren komedyen Kaya paylaşımına "Ne yapıyorsunuz?" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı.







