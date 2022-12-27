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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına Saba Tümer konuk oldu! "İbrahim Tatlıses gibi..."

27.12.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'a bir süredir ekranlardan uzak olan sunucu Saba Tümer konuk oldu! Program öncesi köfte-soğan yiyen Tümer, soğan kokunca Hasan Can Kaya'nın diline düştü. Kaya sunucuya İbrahim "Tatlıses gibi kokuyordu" deyince bakın ne yanıt aldı.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına Saba Tümer konuk oldu! "İbrahim Tatlıses gibi..."

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'ya bağlı EXXEN'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programında bu hafta Saba Tümer konuktu.

Programa katılanların sık sık fantezilerini anlattığı Konuşanlar'da bu sefer Hasan Can Kaya ve Tümer ile kahkaha tufanı yaşandı. Hasan Can Kaya konuğunun soğan kokmasından rahatsız oldu.

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Saba Tümer'i utandıran Hasan Can Kaya herkesin içinde "Bugün geldiği için çok mutluyum masrafı da yok gittim ekibi de yok oda bomboş. 8 tabak meyve var ama jelatini açılmamış. Soğan konuyordu ama ne yedin hayatım?" dedi.

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Saba Tümer ise gülerek "Köfte ve soğanlı salata" yanıtını verince Hasan Can Kaya "Bugün kimsenin öpüşmeye niyeti yok, şey dememişler biriyle tanışırım öpüşürüm. İbrahim Tatlıses gibi kokuyordu bugün" dedi.

Saba Tümer ise bunun üzerine "Ya yapma o kadar mı geldi?" diyerek utanınca komedyen bu sefer de "İbrahim Tatlıses'ten ne kadar geliyor bilmiyorum ki" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı

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