Hasan Can Kaya'nın prezervatif çıkışı stüdyoyu güldürdü! "2 bin lira" deyip...

Exxen'de yer alan Konuşanlar programında hem gelen konuklar anlattıklarıyla hem de Hasan Can Kaya yanıtlarıyla dikkat çekiyor. Hasan Can Kaya son bölümde de formundaydı.

Zeynep adındaki kadın konuk "Staj yapıyorum bir hastanede doktor çok değişik kadın, yaşlı da. Beni yanında asistanı gibi kullanıyor bir hastalık var HPV, doktor her gelene onu yazıyor" deyince Kaya ise bu konuya dikkat çekmek istedi ve önemli de bir mesaj verdi.

"AŞIYI TAVSİYE EDİYORUM"

Hasan Can Kaya "O çok yaygın bir rahatsızlık erkekler taşıyıcı olabiliyor kadınlar ise rahim ağzı kanseri olabiliyor. Erkekler korunmazsa... Aşısı var bu arada bütün erkeklerin de olmasını tavsiye ediyorum" dedi.



O sırada bir konuk araya girerek "Kimisi de paralı ama 1000 TL civarı" deyince Hasan Can Kaya kendini tutamadı ve "12'li prezervatif 2 bin TL" dedi ve stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Kadın konuk ise aşının paralı olmasını saçma ve yanlış olarak değerlendirdi.

HPV NEDİR?

HPV, cinsel yolla bulaşan, oldukça yaygın görülen bir enfeksiyondur. Cinsel olarak aktif olan kişilerin yaklaşık olarak %50’si, hayatlarının bir döneminde HPV ile enfekte olurlar. Hiçbir belirtisinin olmaması, kişinin HPV enfeksiyonu taşımadığı anlamına gelmez. Ancak HPV virüsünün bazı tipleri kansere sebep olabilir. HPV aşısı, kişiye HPV virüsüne karşı bağışıklık kazandırarak HPV’nin yol açtığı kanserlere karşı koruma sağlar.