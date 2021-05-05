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Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San hakkında şaşırtan gerçek!

05.05.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnedeki stand-up performansı ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya'nın özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden 6 yaş küçük olduğu ortaya çıktı.

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San hakkında şaşırtan gerçek!

YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exxen'e transfer olan 'Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya, son ayların en çok merak edilen isimlerinin başında yer alıyor.

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YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLAR

Snob Magazin'in haberine göre; Özel hayatı merak konusu olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu öğrenildi.

Hasan Can Kaya ile Sultan San'ın aradaki yaş farkını kafaya takmadığı ifade edildi.

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EVLİLİK KONUSUNDA ACELECİ DEĞİLLER

Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden 6 yaş küçük olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin evlilik konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.

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